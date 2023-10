Las islas Canarias siguen en alerta amarilla por calor y según las previsiones se espera que el episodio se alargue hasta el lunes 16 de octubre. En varias zonas de Canarias se están alcanzando los 38 grados de máxima en pleno octubre y durante las noches, no bajan de lo 30 grados en varias zonas. Además, se puede considerar que se encuentran en condiciones de ola de calor.

El consejero de Educación, Poli Suárez, ha anunciado la suspensión de las clases en los centros de educación no universitaria debido a las altas temperaturas que azotan el archipiélago hasta el próximo lunes. Por tanto el miércoles y el viernes no habrá clases ya que el jueves es festivo y día no lectivo.

Suárez ha aprobado la medida "por responsabilidad", tras las demandas de varios centros en los que se han reportado desmayos y episodios de golpes de calor. Además, ha avanzado que empezarán de inmediato a elaborar un protocolo para actuar en próximos episodios de calor. La idea es disponer de este protocolo en cuestión de días o de semanas, ha indicado el consejero en declaraciones a los medios.