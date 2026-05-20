Un incendio en el puerto de Almería desata la alarma entre los vecinos

El incendio parece estar localizado en una zona exterior, pero se desconoce si ha alcanzado algún inmueble portuario. Las llamas han provocado, además, una intensa columna de humo negro.

Una densa columna de humo y llamas se eleva en una zona industrial del puerto de Almería. Varias dotaciones de Bomberos se han tenido que desplazar hasta el muelle de Pechina, en el puerto almeriense, después de que se haya declarado un incendio en una zona de acopio de material y contenedores donde se habían autorizado trabajos para la manipulación y corte de acero, según han señalado fuentes de la Autoridad Portuaria y del 112 de Andalucía a la agencia Europa Press.

Hasta el momento no constan daños personales, si bien el fuego ha alertado a los vecinos, al provocar una intensa columna de humo. Aparentemente afecta a un conjunto de tubos vacíos y fuera de uso y está localizado en una zona exterior, fuera de cualquier nave industrial, aunque todavía se desconoce si se ha podido alcanzar algún inmueble portuario.

Además de la Policía del puerto, desde el servicio de emergencias andaluz han dado aviso a Policía Nacional y Policía Local para acudir al incendio, que se registró en torno a las 9:30h de la mañana.

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