Cae un grupo criminal en Marbella que usaba cartas Pokémon para blanquear dinero del narcotráfico

Los detalles En una operación conjunta con las autoridades suecas, la Policía Nacional ha desarticulado una banda que usaba el gran valor que adquieren estos cromos para limpiar dinero de actividades ilícitas.

La Policía Nacional detuvo en Marbella a un individuo implicado en una operación que desmanteló un grupo criminal dedicado al blanqueo de dinero del narcotráfico mediante la compra de cartas Pokémon. Aunque los miembros del grupo fueron arrestados en Suecia, residían en Marbella. Según el diario 'Sur', utilizaban estas cartas como inversión segura debido a su creciente valor en el mercado del coleccionismo. El Greco, en colaboración con autoridades suecas, organizó redadas simultáneas en ambos países. En una vivienda se halló un álbum de cartas Pokémon usadas para blanquear dinero, algunas de las cuales alcanzan precios exorbitantes en subastas.

La Policía Nacional ha detenido en Marbella a una persona en una operación que ha permitido descubrir a un grupo criminal que blanqueaba dinero del narcotráfico con la compra de cartas Pokémon. A pesar de que sus integrantes fueron localizados y detenidos en Suecia tenían su residencia en la ciudad malagueña.

Tal y como informa el diario 'Sur', la organización ofrecía estos cromos como vía para limpiar dinero de negocios ilícitos e inversión segura. Todo, por el valor que adquieren estas cartas en el mercado del coleccionismo y que no hace otra cosa que aumentar con el paso de los años.

Los investigadores del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado, conocido como el Greco, detectaron la presencia de varios integrantes de la banda asentados en Marbella. Las pesquisas permitió averiguar que algunos de ellos estaban relacionados con el narcotráfico y con acciones violentas en su país de origen, Suecia, mientras que otros se dedicaban al blanqueo. En colaboración con las autoridades nórdicas se organizó una redada simultánea en ambos países.

En unas de las viviendas inspeccionadas localizaron un álbum con cartas Pokémon que se usaban presuntamente para blanquear dinero del crimen organizado, cuenta el periódico malagueño.

Según el rotativo, el valor de cada carta depende de factores como la escasez, el estado de conversación, la demanda o la marca.

Y es que su valor no hace más que crecer con el paso del tiempo. Porque Pokémon no solo fue y es un fenómeno ligado a los videojuegos, es una marca que ha ido mucho más allá pasando a la pequeña y a la gran pantalla, a la música, al merchandising y también al mercado de las cartas y de los cromos, con una locura total por coleccionar estos objetos que en algunos casos llegan a alcanzar precios de auténtica locura.

Algunas ediciones de ciertas cartas se imprimieron en tiradas limitadas, lo que ha supuesto que décadas después se conviertan en un auténtico caramelo en el mercado negro.

En torno a Pokémon hay ya un mundo de empresas que certifican el estado de las cartas, subastas internacionales y plataformas especializadas para seguir la evolución de su cotización y facilitar su compraventa.

Una carta Pokémon alcanzó los 13,5 millones de euros en una subasta organizada por Goldin Auctions, tras una puja que se prolongó durante 42 días. Era un objeto extraordinariamente raro del que apenas se produjeron unas 40 unidades en todo el mundo a finales de los 90.

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