Cada año se diagnostican 1.500 casos de cáncer infantil en España

Auxi tiene 7 años y le gustaría mucho ir al cole. Durante toda su vida Auxi ha sufrido tumores en el intestino. Ha pasado por tres trasplantes y ha vivido siempre conectada a una máquina. "Ella siempre decía, no me toquéis, cuidado porque es mi vida, a alguien que se le acercabA. Es que si me toco, me sale un horror de sangre y me muero", cuenta su madre.

El cáncer infantil es una enfermedad rara, pero con una tasa de curación que roza el 80%. En los más pequeños, el cáncer más frecuente es la leucemia, y luego algunos tumores cerebrales y el neuroblastom. Los pilares de tratamiento son la quimioterapia, la radioterapía, cirugías, o el trasplante de médula en algunos casos, nos informa Lucas Moreno, médico oncólogo del Hospital Niño Jesús.

Lo sufren los niños, pero también los padres. María tuvo que dejar de trabajar para emplear las 24 horas del día en su hijo Raúl. No puede salir a la calle, ha sustituido a sus amigos por voluntarios en el hospital. Con ellos se divierte y se lo pasa muy bien.

Sergio es otro valiente. Está superando un cáncer de huesos. "Es un tumor con dolor. Te toca esto, te hundes y te escondes para llorar", revela su madre.

Grandes y pequeños luchan cada día por un futuro donde no exista la palabra cáncer. Un futuro al que miran con ilusión y en el que quieren cumplir todos sus sueños como "ser profesores, madres, pintoras, periodistas", confiesan los más pequeños.