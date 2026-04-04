Buscan a un joven que desapareció tras volcar el kayak hinchable en el que navegaba con su primo en el río Miño

Los detalles La embarcación en la que se encontraba Juan Víctor, de 19 años, volcó a causa del viento. Desde el lunes, buscan sin descanso al joven. Son días de angustia y agonía para la familia.

Juan Víctor, de 19 años, desapareció en el río Miño tras volcar su kayak debido al viento. Su primo logró llegar a tierra y pidió ayuda a Emergencias. Desde el lunes, la búsqueda del joven se ha intensificado en la zona de Carballedo. La familia, aunque angustiada, mantiene la esperanza de encontrarlo. Jacobo Daviña, su tío, expresó el deseo de recuperar el cuerpo si está en el fondo del río. Bomberos de Ourense, la Guardia Civil con helicóptero y buceadores participan en la búsqueda, enfrentando condiciones difíciles como la profundidad, baja temperatura y visibilidad nula. Un robot especializado llegará desde Madrid para ayudar.

Juan Víctor navegaba en un kayak hinchable con su primo cuando, de pronto, su pequeña embarcación volcó por el viento. El primo del desaparecido consiguió llegar a tierra como pudo y pidió ayuda rápidamente a Emergencias

La pista de Juan se perdió a la altura de Carballedo en aguas del río Miño. Así, desde el lunes, buscan sin parar al joven de 19 años. Son días de angustia y agonía para la familia, que no pierde la esperanza, aunque reconocen, cada día es más complicado: "Si Juan Víctor está en el fondo, queremos por lo menos poder recuperar su cuerpo", ha expresado Jacobo Daviña, tío del joven desaparecido.

Bomberos de Ourense se han sumado al rastreo desde el agua con un dron que tiene cámara térmica. Asimismo, también participa en la búsqueda la Guardia Civil con un helicóptero por toda la presa y un equipo de buceadores del grupo de actividades subacuáticas que, de momento, han vuelto a finalizar el día sin éxito.

El terreno es muy escarpado, de difícil acceso. Además, el Miño en este punto tiene una gran profundidad. La temperatura del agua es muy baja y al sumergirse está tan turbia por la vegetación submarina que la visibilidad es nula y no pueden bajar más de 30 metros. A principios de semana llega desde Madrid un robot con una cámara especializada para trabajar en estas condiciones.

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