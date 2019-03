Se busca en Las Palmas al ganador del boleto del Euromillones premiado con 190 millones de euros

Feliz y nerviosa por sonreír la fortuna a su establecimiento, ha dicho que el agraciado puede ser un vecino de la isla o, incluso, alguno de los miles turistas que la visitan y que se acercan a realizar compras al Centro Comercial El Mirador, donde está ubicado su puesto.

"No esperaba vender este gran premio porque ha sido mucho dinero, pero anoche me llamaron de la Delegación de Canarias para decirme que habíamos dado los 190 millones de euros. Me quedé sentada y quietita hasta que pude ir asumiendo lo que me decían y, luego, me pasé toda la noche en vela", ha señalado la lotera.

La vendedora ha apuntado que el boleto fue adquirido de máquina entre el pasado miércoles y viernes y, además, ha agregado que con anterioridad, en el pasado mes de agosto, su establecimiento ya dio el primer premio de la Lotería del Jueves, aunque si ahora se le compara con el del Euromillones "se ha quedado muy pequeñito".