Nueva agresión homófoba en Madrid, donde ya se contabilizan 42 agresiones LGTBIfóbicas en lo que llevamos de año. Luis cuenta a laSexta que sus agresores le golpearon con una porra, sacando una cinta americana. "Esto no es nada para lo que te espera", asegura que le dijeron.

"Me decía: 'No chilles, maricón de mierda, aguanta como un hombre'. Me miraba con odio. Cuando me agredían, decían: 'Pégale más, que es un maricón menos'", recuerda. Sus agresores eran conocidos, ocurrió un día entre semana alrededor de las 18:00 horas.

Luis afirma que es gracias a los vecinos por lo que pudo salir de esta agresión. "Si es en otro lugar, a lo mejor no estoy aquí contándolo", añade. Desde las asociaciones recuerdan la importancia de la educación como la única vacuna contra la intolerancia.

Unos días después de la agresión, Luis nos muestra cómo sigue su cuerpo tras la paliza, como puede verse en el vídeo. Físicamente se va recuperando, aunque no ve tan fácil su recuperación psicológica. "Lo recreo todas las noches", nos cuenta. Espera que lo pueda superar pronto y que pueda pasear por la calle sin mirar atrás.