Bretón le confesó a un amigo que "Ruth no se iba a ir de rositas"

Sigue el juicio contra José Bretón, acusado de matar a sus dos hijos en Córdoba, le han definido en el juicio que se lleva a cabo contra él como un hombre "machista" y "estricto" con los niños a los que supuestamente quitó la vida en octubre del 2011.



En la vista en la Audiencia Provincial de Córdoba han declarado en la sesión seis amigos del acusado que, en su mayoría, han coincidido en calificarle de "machista" y en asegurar que era "estricto" con sus hijos, pero "mandaba" a su exmujer Ruth Ortiz a que los controlara y se ocupara de ellos cuando les veía hacer algo que entrañaba peligro aunque él estuviera más cerca.



Pese a esa opinión mayoritaria, alguno de los testigos, como un amigo del entonces matrimonio ha asegurado que nunca vio "nada extraño" ni "especial" en la conducta de Bretón. "Quizá un poco estricto", ha añadido este testigo.



De hecho, este amigo, que le conoció por la amistad de su mujer y Ruth Ortiz desde que eran estudiantes, ha dicho que Bretón era "amable y educado", que no le dio importancia a alguna manía observada, como la de lavarse mucho las manos, y que le sorprendió mucho que los niños desaparecieran cuando siempre "estaba muy pendiente" de ellos.



Una amiga de la exmujer del acusado también ha comparecido en calidad de testigo y ha explicado que Bretón la llamó en septiembre del 2011 para pedirle que mediara y convenciera a Ruth Ortiz de que se reconciliara con su marido y no se separara.



En una conversación en una plaza de Córdoba, Bretón dijo a esta amiga que quería acelerar el proceso de separación y quedarse con sus hijos en Córdoba, por lo que la mujer llamó por teléfono a Ruth, residente en Huelva, y le advirtió que "tuviera cuidado" porque su exmarido quería quedarse con los niños.



Otros amigos del acusado han reconocido que cuando quedaban con la pareja se percataban de que Bretón tenía "anulada" a Ruth Ortiz, que era "muy autoritario" con ella, aunque uno de los testigos ha afirmado que nunca vio "un mal modo con los niños".



A uno de los amigos que compartió con Bretón cuando era soldado muchos momentos por su coincidencia en la misión de España en Bosnia, ha llegado a decir que el acusado nunca mostraba enfado, pero ha reconocido que su mujer no tenía protagonismo.



"Ruth estaba ahí, pero solo estaba ahí", ha apostillado. "No se va a salir con la suya. No se va a ir de rositas", ha asegurado un testigo que le dijo Bretón los días posteriores a la separación de Ruth, a la que, según el compareciente insultó en varias ocasiones durante la conversación que mantuvieron. "Siempre ha sido machista" y "tenía malos modos con Ruth", ha subrayado este testigo, cuya mujer ha cerrado el turno de declaraciones en la sesión de hoy afirmando que Bretón "traspasaba la barrera del maltrato psicológico" a su mujer.