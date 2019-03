El Ayuntamiento de Madrid investiga por qué dos policías escoltaron a Nicolás

Supuestamente dos policías del Ayuntamiento de Madrid escoltaron al pequeño Nicolás. La sección de Asunto Internos de la policía municipal madrileña ya investiga a estos dos agentes.



Según ha dicho Ana Botella, alcaldesa de la capital, "está en el servicio interno de la policía municipal y en dos días habremos acabado el estudio sobre el suceso que, todavía, no sabemos cómo ha sido".



Según el diario 'El Mundo', la Policía sabe quiénes son, un policía y un cabo que ejercen labores de escolta y que ya han sido llamados a declarar.



El sindicato Manos Limpias, personado en la causa, afirma que los escoltas de Nicolás eran oficiales. Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias, ha dicho que "uno de los que acompañaban a Nicolás me reconoce y me saluda".



El abogado de Nicolás sugiere que su defendido no era un impostor y que sus contactos eran al más alto nivel. Dice que "nadie puede utilizar estos medios de manera unilateral, debe haber un consentimiento".



Mientras, siguen apareciendo más supuestas estafas a nombre de Nicolás. Según 'El Confidencial', el joven Nicolás estafó 65.000 euros a dos empresarios con falsas promesas de negocios. A uno de ellos le citó en un inmueble de Madrid para cerrar negocios. Según ha podido saber laSexta Noticias, es propiedad de Kiryl de Bulgaria y figura en el DNI de Nicolás como su residencia oficial.



A un empresario le cobró 54.000 euros con la promesa de enchufar a sus hijos en ADIF. A otro le sacó 10.000 para organizar un evento en el que el propio Nicolás presidió una mesa con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo.