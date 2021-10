Más de cinco semanas de erupción y el volcán de La Palma sigue sin dar visos de frenar su actividad. "Estamos en el punto de partida o al menos en el de más actividad", reconoce David Calvo, portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

Y es que en las últimas horas se han acelerado los acontecimientos con una nueva ruptura del cono principal, el desbordamiento de la lava y desprendimiento de grandes bloques de material magmático. Este nuevo gran aporte de lava se mueve principalmente hacia el oeste, sobre la colada primigenia y la de la montaña de Todoque. Aquí puedes ver el momento del colapso.

El volcán tiene abiertas cinco bocas eruptivas y diversos salideros por los que emana lava más líquida, y se contabilizan diez coladas. Un nuevo término, el de avenidas de lava, se ha sumado para describir más gráficamente esa amplitud de las coladas, que por ahora fluyen a una velocidad normal.

"Grandes avenidas" de lava que por el momento están discurriendo de forma mayoritaria por la colada inicial, la que llegó hasta el mar formando una fajana, que ahora ha aumentado su tamaño. Ese mayor flujo de lava por la colada que arrasó el barrio de Todoque ha rellenado las islas de vegetación conocidas como 'kipuka', y ha arrasado las viviendas que habían quedado indemnes, sobre todo en la zona de Alcalá.

Las otras dos coladas cercanas al mar también están recibiendo ese aporte extraordinario de lava, aunque no ha provocado aún que el frente avance. El resto de coladas están bastante frenadas, incluidas la procedente de la boca eruptiva más al sur, que se ha quedado detenida en la zona de Corazoncillo, en Las Manchas, junto a una planta fotovoltaica, y la que alcanzó la zona urbana del barrio de La Laguna.

La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, ha indicado que los nuevos centros de emisión surgidos en las últimas horas tienen "la dirección óptima" para que no causen daños materiales mayores. Tanto es así que a pesar de esas grandes avenidas de lava la superficie afectada apenas haya aumentado en las últimas 24 horas en unas 5,1 hectáreas, para un total de 906,3. La mayor preocupación, ha apuntado Blanco, es que el cono principal sufra una gran deformación y eso influya en la dirección que tomen los ríos de lava.

A esto se suma la sorprendente cantidad de dióxido de azufre emitida ayer por el volcán (53.600 toneladas), en datos del inicio de la erupción y que evidencia, según los expertos consultados, la enorme cantidad de magma que hay en superficie.

La altura media de la columna de ceniza y gases alcanzaba ayer los 3.800 metros de altitud y actualmente las condiciones meteorológicas son favorables para la calidad del aire y la operativa aeroportuaria de las islas.

Más sismicidad a menor profundidad

La sismicidad continúa localizándose en las mismas zonas geográficas y ha crecido en profundidades intermedias, entre 10 y 15 kilómetros, aumentando también la probabilidad de que se produzcan seísmos sentidos por la población, de hasta intensidad 6, según el informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN). Algo sobre lo que también insiste el comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) aunque no se ha creído necesario adoptar más medidas de prevención que los consejos ya difundidos como no andar cerca de fachadas o farolas.

En cuanto a por qué no se están produciendo en la superficie, el geólogo y divulgador científico Nahúm Méndez Chazarra explica a laSexta, que se puede deber a que el "magma sube silenciosamente". Es decir, antes de la erupción los terremotos superficiales rompían rocas para salir, dando lugar a los terremotos superficiales; ahora ya hay conducto y no hay nada que romper, por lo que por eso podrían no registrarse.

Además hay que destacar la deformación de la isla en solo 24 horas. Según los últimos datos, se ha pasado de 14 a 30 centímetros en un día en el gps que está localizado más cerca del volcán. Es decir, 16 cm más de deformación. Esto da muestra del gran empuje que está ejerciendo el magma sobre el terreno.