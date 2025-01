¿Autocuidado o expectativas imposibles? Los peligros de la tendencia 'That Girl' que inunda TikTok e Instagram

Ser (o convertirnos en) 'esa chica'. Así podemos resumir la tendencia 'That Girl' que inunda TikTok e Instagram y que nos propone convertirnos en nuestra mejor versión con ejercicio físico, meditación, nutrición... Parece promover hábitos saludables, pero intentar ser 'esa chica' es un objetivo tan inalcanzable que puede generar ansiedad y depresión.

Y es que esta tendencia idealiza una rutina muy difícil de seguir: sus prescriptoras se levantan muy temprano, hacen ejercicio, se cuidan la piel... y todo antes de empezar el día siquiera. Prometen conseguir el éxito siguiendo sus pasos, pero lo que parece prometer bienestar acaba generando otras sensaciones, porque genera la expectativa de ser productiva desde el primer a último minuto del día. "Muchas veces sientes esa sensación de 'a lo mejor no estoy haciendo suficiente'", reconoce una joven.

Para Paula Campo, psicoterapeuta de Psicoterapia Feminista, este planteamiento "va a generar mucha tendencia a la ansiedad, presión de tener que ser eso, y también depresión porque, ¿qué sucede cuando yo no puedo cumplir esas expectativas?".

Un modelo de 'chica ideal', que no es nada nuevo, según explica Anna Iñigo, investigadora de la Universitat de Barcelona: "Estas tendencias promueven la idea de una mujer perfecta que responde a una serie de triunfos físicos y personales y profesionales que generan un canon clásico de género", advierte. Y es que la mayoría de chicas que encarnan esta tendencia en las redes sociales son blancas, con cuerpos normativos y de clase alta. Unos modelos muy concretos que escapan de la diversidad de cada una.

"También nos priva de la capacidad de decidir, decidir cuando quiero ser eso, cuando me quiero levantar a las 05:00 de la mañana, cuando me quiero maquillar y cuando no", señala Campo. Porque tener una rutina tan estricta no parece ser tan saludable: "Hay días que podemos ser productivos y hay días que está bien que no lo seamos", recuerda una joven a preguntas de laSexta. Cuidado con intentar ser 'That Girl', una tendencia que, aunque parece apostar por el autocuidado, puede acabar afectando a la salud mental.