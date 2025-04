Los audios de las amenazas del asesino de la niña de 5 años de Murcia a su exnovia y madre de la menor: "Has pagado lo que me habéis hecho todos"

Completamente fuera de sí. Así estaba Suso, el detenido por asesinar presuntamente a la hija de 5 años de su exnovia en Murcia en unos audios que Ramona, su expareja, ha facilitado a El Español. En unos en los que, además, el la culpa de todo lo que ha pasado: "Te dije que el TikTok te iba a buscar la ruina y te ha buscado la ruina".

"Tú y tu familia habéis tenido la culpa. Has pagado lo que me habéis hecho todos. Cuando más mal estaba, más os reíais de mí", vuelve a decir el hombre en otro de los audios enviados a una mujer que no entendía nada de lo que estaba pasando.

Que lo único que quería era que le devolvieran a su hija: "Escúchame. Te estás destrozando tú la puta vida. Nadie te está destrozando la vida. Nadie se está riendo de ti. Eres tú. Así que a las ocho o por ahí me traes a la niña de vuelta, por favor".

"Cuando me manda eso ya ha matado a la cría"

"Me estás asustando con esto de la cría. Escúchame, como no me la traigas a partir de las ocho voy a ir a comisaría", insiste ella en los audios que se intercambia con el presunto autor de la muerte de la niña, de 5 años.

Por un crimen que la mujer cree que ya había cometido cuando envía el audio en el que la culpa de todo: "Cuando me manda eso, diciendo que por mi culpa se había vuelto loco, ahí ya había matado a la cría".

Él, ya detenido, ha pasado a prisión provisional y sin fianza por orden de la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia. El órgano, después de recibir el atestado con las diligencias practicadas por la Policía Judicial, ha abierto un procedimiento en el que se investiga el asesinato de la menor, una persona vulnerable por razón de su edad, y también de los delitos por malos tratos psicológicos y acoso en el ámbito familiar.

La mujer a cuyo cuidado estaba la niña, como víctima-perjudicada, ha prestado ya declaración. En todo momento ha estado acompañada por la psicóloga de la unidad de atención a víctimas. Además, han hablado también varios testigos, como los padres y el hermano del detenido.

La magistrada también ha dictado una orden de protección respecto a la víctima, la madre adoptiva. Además, hace constar la prohibición al varón de comunicación o aproximación a ella, como medida cautelar, además de activar las medidas de asistencia y protección social necesarias, mediante su remisión a la administración competente.

A pesar de no constar ninguna denuncia por violencia de género, el detenido ya estuvo en prisión tres años por amenazas en el ámbito de la violencia familiar al ser condenado por esta jurisdicción en 2010 y en 2014.

El asesino le dio pastillas en un viaje en coche

El hombre de 47 años detenido este martes como presunto autor del crimen aprovechó un trayecto en su coche con la pequeña, hija de su expareja, para suministrarle pastillas o sustancias estupefacientes.

Aunque ambos no mantenían ya relación sentimental, era habitual que el arrestado, de nombre Jesús, recogiera a la pequeña en la pedanía murciana de Patiño para pasar las tardes en la casa familiar de él situada en Llano de Brujas, a diez kilómetros.

LaSexta ha podido confirmar con fuentes familiares que el agresor no tenía custodia de la menor ni era padre adoptivo, y recalcan que la relación con la niña era buena. Ramona se hizo cargo de la menor desde su nacimiento porque su madre biológica, prima suya, no podía ocuparse de ella.