Mahdi, el hombre que presuntamente mató en Las Pedroñeras a su exmujer Ammal y sus dos hijos de tres y ocho años, cumplió sus amenazas. En un audio al que ha tenido acceso laSexta, el presunto culpable del crimen amenazaba a su mujer con que la mataría a ella y sus hijos si se divorciaba.

"Si te quieres divorciar hazlo sola, pero después de eso te juro que te mataré a ti y a los niños", afirma en un audio enviado a su exmujer, que ella misma grabó, al que ha accedido laSexta.

Ammal había denunciado a su expareja en 2017, en 2019, en 2020, en 2021, en 2022 y el año pasado dos veces. Siete denuncias seguían activas, por las más de 20 que había llegado a presentar en algún momento, aunque ella misma retiró varias de ellas.

La última fue en octubre, después de que él apareciera en su casa, donde la pegó, empujó e insultó. Eso hizo un juez le pusiera una orden de alejamiento de 300 metros. Y presuntamente la quebrantó solo 11 días después.

Ahora las autoridades intentan saber qué ha fallado para que el final haya sido así, ya que Ammal llevaba mucho tiempo recibiendo amenazas de muerte, según su familia. Además de su exmarido, también recibía audios del que era su cuñado después de que denunciara la situación.

"Te juro por dios, que esto no va a quedar así. Ya sea allí en España o aquí (Marruecos), te volveré loca, por todo lo que le hiciste a mi hermano, no te irás de rositas. Por mi vida y por la tuya que no te irás de rositas. Juro por dios que te quitaré la vida. Te juro que te torturaré y convertiré tu vida en un infierno", afirma en el audio.

Incluso hay vecinos que aseguran ser testigos del maltrato que sufría la víctima, como Elías, amigo de la víctima: "Los vecinos han visto que la cogía de los pelos en la puerta. La pegaba. Siempre iba a hacer las denuncias con el ojo así de morado. Con moretones por todo el cuerpo". "Siempre le pegaba en la calle, tenia protección de alejamiento pero no la dejaba, siempre la molesta", añade una vecina de la localidad.

Existen 5 niveles de valoración del riesgo dentro del sistema VioGén (en el que estaba Ammal). Cada uno tiene diferentes medidas de protección policial. Según fuentes cercanas a la víctima, tenía asociado uno de los más bajos a pesar de la orden de alejamiento y las numerosas denuncias. Es decir, el agresor no tendría ningún tipo de vigilancia o seguimiento.

"Esta situación no se puede tolerar. Este fatal desenlace tiene responsables, que si bien ya no pueden hacer nada por salvar la vida de estas tres víctimas, pueden al menos poner de su parte para paliar tanto dolor causado", explican desde el colectivo feminista 'Las Palmiras Pedroñeras'.

Dentro de la casa las autoridades encontraron colillas de tabaco y manchas de sangre. Pero no fue hasta un día después cuando detuvieron a su exmarido en una caseta municipal. Allí también encontraron unas zapatillas, recién lavadas y cuya suela coincidía con la huella hallada en la escena del crimen.

A pesar de todo, por el momento, el presunto autor sigue negando haber asesinado a su pareja y a a sus propios hijos de tres y ocho años.