Atropella a un lobo ibérico y se hace un selfie para redes sociales: "¿Lo hace para regocijo público, posando feliz?"

Según relata la ASCEL en su comunicado, un retén de incendios atropelló a un ejemplar de lobo ibérico en la carretera y tras el fatídico accidente (si es que lo fue) posó con el animal muerto para unas fotografías en las que lo sostenía por las orejas sonriendo sin ningún pudor. Desde ASCEL declaran que no saben si el atropello fue accidental o deliberado y también desconocen si se le prestó auxilio al animal o murió en el acto.

Explican que desde la asociación han querido difundir las macabras fotografías para "evitar que vuelva a ocurrir" que alguien atropelle a un animal y pose con el como si de un trofeo se tratase.

Además del comunicado extenso vía Facebook, la ASCEL divulgó estas fotos en Twitter para condenar los hechos logrando así que se viralizaran y multitud de internautas condenasen también los hechos.

Comunicado completo de la ASCEL en Facebook:

"Algunos trabajadores públicos de un reten de incendios de #AguilardeCampoo, aparentemente atropellaron a un #lobo en #Palencia a tenor de las fotografías, y uno de ellos, al menos, parece que se dedicó a posar de aquella manera con el animal, lo cual se ha difundido en múltiples foros.

Desconocemos las razones ¿para "regocijo privado/ público, recuerdo personal, selfie posando feliz, etc?

Las otras reacciones (privadas) que hayan podido tener o tenido dichos trabajadores (de lamento por posible exceso de velocidad, de queja por la ausencia de una conducción con precaución en zonas de tránsito de fauna silvestre como la montañas cantábrica, de auxilio a un animal que quizás no murió instantáneamente, etc.), las desconocemos.

No las valoraremos. No nos corresponde. Pero si podemos difundir el suceso para que NO vuelva a ocurrir en la medida de lo posible (atropellos de fauna)".