Atraco de risa en Fuengirola: entra en un restaurante con un machete y los clientes creen que es una broma

Los detalles Al día siguiente, "llegó una clienta y me dijo que la Policía busca a un hombre con un casco y un machete. Ahí me enteré de todo", ha contado el camarero. Ese ladrón había robado al menos en otros tres comercios de la zona.

En un restaurante de Fuengirola, Málaga, un intento de robo se frustró de manera inusual gracias al humor. Un hombre armado con un machete entró exigiendo dinero, pero tanto el camarero como los clientes reaccionaron riéndose y haciendo bromas, creyendo que era una broma. Alejandro, el camarero, incluso agarró el machete sin darse cuenta de su peligrosidad. El ladrón, desconcertado por la falta de miedo, abandonó el local sin llevarse nada. Posteriormente, Alejandro se enteró de que el hombre había robado en otros comercios de la zona, y que su reacción humorística evitó que fueran víctimas.

En un restaurante de Fuengirola, en Málaga, han vivido un robo frustrado gracias al humor. Porque, aunque vieron cómo un hombre entraba con un machete y pedía dinero, la reacción del camarero y de los clientes fue surrealista. Tanto, que el ladrón acabó saliendo del local sin su botín.

Porque lejos de asustarse, el camarero y las personas que estaban en la barra del restaurante empezaron a reírse; literalmente, se partieron de risa y mientras hacían bromas y chistes. Alejandro, el camarero, ha explicado este lunes a laSexta que se pensaba que todo era una típica broma de un cliente.

Esta es la secuencia de este robo de risa. El hombre entra y saca un machete del bolsillo. Con él, da un par de golpes sobre la barra y dice en inglés: "¡Dinero, dinero, dinero ahora!". Pero no consigue la reacción que espera. En vez de levantar las manos, el cliente que está justo a su lado, pregunta en voz alta: "¿Qué dice?" y empieza a reírse a carcajadas.

Se ríen del ladrón, incluso cuando este les amenaza y le pasa el machete a solo unos milímetros del cuerpo a uno de ellos. Este le responde con una imitación: "Money, money". Siguen con las carcajadas y los chistes.

Atraco de risa en Fuengirola: entra en un restaurante con un machete y los clientes creen que es una broma

Alejandro, el camarero, llega a agarrar el machete entre risas, sin percatarse de que es un arma blanca de grandes dimensiones. Este lunes, nos ha confesado que lo vio poco afilado. "¡Yo pensaba que era una broma de un cliente o de un amigo!", dice.

Porque el hombre iba completamente tapado con un casco negro de moto. Era imposible reconocer al ladrón. Desconcertado ante la falta total de atención de sus víctimas, sin lograr intimidar a nadie, el asaltante opta por abandonar el local con las manos vacías.

"Sobre las 12:00 horas del día siguiente llegó una clienta y me dice que justamente se había enterado por la Policía que un hombre con un casco y un machete, que tal. Ahí me enteré de todo", ha contado ahora Alejandro. Así se ha enterado de que ese hombre había robado al menos en otros tres comercios de la zona, en Fuengirola, y que tomárselo a broma le ha salvado de ser otra víctima.

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