El pasado mes de julio, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una serie de iniciativas para paliar la crisis económica en el país, entre las que se encuentra una de las medidas estrella: trenes gratis. No todos, pero muchos: los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional experimentarán un descuento del 100% en determinados casos, rebaja aplicable entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Es ahora, en el mes de agosto, cuando empiezan todos los trámites para solicitar este descuento.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, explicó en una entrevista con 'El Periódico' que este lunes, 8 de agosto, es cuando Renfe abre en su página web "un registro para obtener los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia", y también para el descuento del 50% en los trenes Avant. "Y desde ese mismo día, también habrá un espacio en la web con toda la información para solicitar estos abonos", ha señalado. Aunque hasta el 1 de septiembre no estén vigentes, la idea del Gobierno es adelantar la gestión y tramitación de los abonos para evitar avalanchas a finales de agosto, de modo que el primer día de septiembre esté todo más adelantado.

¿Cómo se solicitan los abonos?

Renfe ha estado perfilando hasta el último momento el sistema para que los ciudadanos puedan solicitar los abonos con el descuento, tal y como ha adelantado el diario 'El País'. Aunque la solicitud se abre el 8 de agosto, los abonos no se empezarán a recibir hasta finales de mes, concretamente hasta el 24 de agosto, tal y como señalaron desde el Gobierno al aprobar el real decreto ley de medidas de sostenibilidad económica.

Si es gratis... ¿por qué tengo que pagar?

A la hora de solicitar el abono gratis de trenes de Cercanías, los usuarios tendrán que abonar una fianza de 10 euros para adquirirlo. Además, hay que tener en cuenta que es necesario un abono por cada 'tipo de viaje' que se va a realizar: si se circula, por ejemplo, por la región de Madrid pero, por razones de trabajo también se circula por la región de Barcelona, habrá que solicitar dos abonos diferentes, uno para el Cercanías de Madrid y otro para el Rodalies de Barcelona.

En el caso de los viajes de Media Distancia, los abonos multiviaje también serán gratuitos, tanto los mensuales como los de diez viajes: se venderá un abono por cada una de las rutas (origen-destino), aunque la fianza será algo mayor, de 20 euros. En este caso el ahorro puede ser más que considerable: un usuario que, por ejemplo, utilice un abono mensual entre Badajoz y Mérida (con un precio de 153,2 euros al mes) se ahorrará, si cumple con los requisitos, 612,8 euros en los cuatro meses de vigencia del descuento.

¿Y qué pasa con la fianza? Si se cumplen los requisitos, al final del periodo de vigencia se devolverá al usuario sin problemas. Para ello, tendrá que haber utilizado 16 o más trayectos en los cuatro meses que durarán los abonos gratuitos de transporte.

¿Qué pasa con el 50% de descuento en los trenes Avant?

Los servicios Avant, tanto los de obligación de servicio público (OSP) como los que no lo son, también experimentarán un descuento del 50% durante estos cuatro meses. La rebaja se aplicará a todos los títulos multiviaje en los casos de los Avant OSP: abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), siempre y cuando se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

¿Y qué ocurre si tenemos un abono multiviaje ya comprado antes del 1 de septiembre, sin descuento? En este caso, se puede solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en el periodo comprendido entre esas fechas, a través de los canales habituales de posventa de Renfe. Asimismo, los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán al precio ya rebajado al 50%.

En el caso de los trayectos no OSP también existen descuentos, al menos en determinados servicios de alta velocidad en los que el tiempo de viaje sea inferior a 100 minutos y en los que no existan acuerdos marco de reserva de capacidad en vigor. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta a los corredores en los que no está previsto que entren nuevas empresas a operar a corto plazo, o en los que ya están operando más de una compañía ferroviaria. Para estos trayectos se crea un nuevo Abono AVE Recurrente, válidos para 10 viajes en ambos sentidos entre el origen y destino solicitado, y que se pueden usar hasta el 31 de enero de 2023. Estas son las rutas en las que sí aplica el descuento:

Madrid - Palencia y Palencia - Madrid

Madrid - Zamora y Zamora - Madrid

León - Valladolid y Valladolid - León

Burgos - Madrid y Madrid - Burgos

León - Palencia y Palencia - León

Burgos - Valladolid y Valladolid - Burgos

Ourense - Zamora y Zamora - Ourense

Palencia - Valladolid y Valladolid - Palencia

Huesca - Zaragoza y Zaragoza - Huesca

León - Segovia y Segovia - León

Segovia - Zamora y Zamora - Segovia

Palencia - Segovia y Segovia - Palencia

Medina del Campo - Zamora y Zamora - Medina del Campo

¿Se podrán comprar abonos multiviaje normales?

A esta pregunta la respuesta es clara: no. Durante los cuatro meses que estará en vigor esta medida anticrisis, Renfe suspenderá la venta de los títulos multiviaje y abonos habituales. Lo que sí se podrá adquirir directamente en las estaciones de trenes serán los billetes de un solo viaje o de ida y vuelta, con las tarifas habituales y sin ningún descuento.

Según las estimaciones del Ministerio, en torno a 75 millones de viajeros se beneficiarán de este descuento, si bien la ministra, Raquel Sánchez, considera que puede tener una capacidad de "atracción de entre un 15% y un 20% de viajeros más", con la reducción del uso de transporte privado y la contaminación que ello conlleva.