Instantes después de la explosión en el edificio de la calle Toledo de Madrid que al menos ha dejado tres fallecidos y varios heridos, un hombre grababa un vídeo desde el interior de la vivienda dónde se ha producido el desastre. Era una llamada de auxilio mientras se encontraba atrapado en la quinta planta de un edificio al borde del derrumbe. El hombre no sabía si alguien llegaría a rescatarle.

"Aquí se acaba de estallar nuestra casa por la tubería del gas. Estoy atrapado en el quinto piso, hay un incendio y no puedo bajar. Reza por mi, no sé si me van a poder rescatar", dice en el vídeo que se ha difundido por redes sociales.

En las imágenes que ha grabado se puede observar cómo ha quedado la vivienda, completamente derruida y hecha un amasijo de escombros. Las paredes, inexistentes.

Uno de los testigos de la explosión, vecino de un edificio colindante, ha contado a laSexta cómo ha visto desde su ventana el rescate de un sacerdote que se encontraba en la quinta planta.

"La fachada ha caído parcialmente. No nos dejan salir al balcón. He visto a una persona herida que cruzaba la calle y he podido ver en la quinta planta a uno de los sacerdotes que ha sido rescatado por los bomberos", ha relatado el hombre.