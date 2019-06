Así fue el momento en que un ertzaina fuera de servicio consiguió parar al ladrón de su coche: "Me arañó todo el cuerpo"

En el vídeo se puede ver el momento en el que Juan Carlos, ertzaina, reduce al hombre que estaba intentando robarle el coche: "Debió de meter la mano y yo cuando entré por el otro lado me lo encontré dentro", ha relatado.

No estaba de servicio y volvía de celebrar con su familia el cumpleaños de su hija cuando un hombre intentó robarle: "Me arañó todo el cuerpo, yo me identifiqué en todo momento, le dije que era policía, que era ertzaina".

Juan Carlos lleva más de 20 años en el Cuerpo. Ahora reconoce que todo pasó muy rápido y que no le gusta revivir el momento: "El vídeo no me gusta verlo, mi mujer estaba muy mal".

El agente estará unos días de baja por molestias en la rodilla, mientras que el hombre detenido está acusado de robo y resistencia a la autoridad.