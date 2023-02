La realidad sigue siendo igual de cruda. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida, señala la directora de Marketing de la Asociación Española contra el Cáncer, Yolanda Domínguez. Pero el día a día de los pacientes de cáncer ya no es exactamente igual que hace años. "Yo hago una vida prácticamente normal. ¿Que tengo limitaciones? Sí, indudablemente. Pero a veces me pregunto '¿las tengo o es porque tengo nueve años más que cuando me lo detectaron?'", cuenta María Angustias, paciente de cáncer desde hace una década, a laSexta.

Gracias a la investigación y a los avances, la metástasis que también tenía en el hígado ha desaparecido. Un tumor que era de un pronóstico nulo ha pasado a una supervivencia aceptable o... buena", reconoce ella misma. Desde hace 15 años, Juan José Jurado ya no necesita tratamiento para el cáncer de vejiga que le detectaron. "Llevo 15 años, estoy bien, salgo, entro, voy con amigos, familia, hago viajes...", cuenta. Desde entonces, como voluntario, acompaña a pacientes que reciben la misma noticia que le dieron a él. Les escucha. Se desahogan y se fijan en él como esperanza de vida.

Hace 50 años se hablaba de tasas de supervivencia del 25%. Hoy estamos cercanos al 60% gracias a la investigación, asegura desde la Fundación Científica de la AECC, Isabel Orbe. El reto es alcanzar, para 2030, una tasa de supervivencia del 70% de los casos. Vamos en buen camino, pero hace falta más investigación. "En la última década la tasa de supervivencia ha crecido en hombres un 3,3% y en mujeres un 2,6%", cifra Domínguez. Aún así, la prevención sigue siendo importante. Evita un 40% de los casos. Eso sí, siempre ha de ir de la mano de un diagnóstico más precoz y un estilo de vida más saludable.

Uno de cada tres cánceres se evitarían con un estilo de vida saludable

Sobre todo ahora. La enfermedad extiende entre la población porque ahora vivimos más. "En España en el año 2050 un tercio de la población tendrá más de 65 años, lo que quiere decir que va a aumentar la incidencia", explica la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Blasco. La ciencia nos ayudará a vencerlo, pero prevenirlo es tarea nuestra. Es más, uno de cada tres cánceres se podían evitar con un estilo de vida y una alimentación saludable, insiste la asesora científica de la Fundación Cris Contra el Cáncer, Emilia Gómez Pardo.

Respirar aire limpio implica levantar una barrera contra cáncer. "La contaminación aumenta la incidencia de cáncer y de distintas enfermedades pulmonares, y pensamos que esto no está suficientemente interiorizado poro la población", añade Blasco. Algo parecido ocurre con nuestra alimentación. "Los alimentos a excluir son los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas, la carne procesada y hay que disminuir el proceso de carne roja y, por supuesto, el alcohol", enumera Gómez Pardo.

En su lugar, se recomiendan incluir en nuestra dieta esos productos de la tierra que ahuyentan el cáncer. Esas frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Ese estilo de vida saludable incluye también proteger la biodiversidad, porque la naturaleza es la mejor proveedora de fármacos. La pérdida masiva de especies está complicando encontrar tratamientos contra las enfermedades.

España sumará este año 279.000 casos nuevos. En 2040 serán 340.000 los nuevos diagnosticados. Evitar que se cumplan esas cifras es también responsabilidad nuestra.