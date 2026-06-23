Así es 'La dama del eclipse', la falla que San Pedro del Pinatar (Murcia) quemará en las hogueras de San Juan

En el marco de las fiestas patronales, San Pedro del Pinatar quemará la noche de San Juan una falla que evoca los misterios de los ciclos lunares en un año marcado por ser en el que tiene lugar el primero del trío inédito de eclipses visibles en España.

Hasta el 12 de agosto habrá que esperar para disfrutar del primer eclipse solar total visible en España en más de un siglo, pero no para disfrutar de sus misterios. Porque la falla que en 2026 quemará San Pedro del Pinatar (Murcia) durante la noche de San Juan, en la hoguera de las fiestas patronales, está precisamente dedicada al eclipse: la obra recupera "el mito de que cuando el Sol y la Luna dejan de recorrer caminos separados para encontrarse en un instante mágico, el cielo guarda silencio y el universo recuerda sus secretos más antiguos", según explican desde el Ayuntamiento.

'La dama del eclipse', que evoca los misterios de los ciclos lunares, recupera este mito con Selena como protagonista, la dama de la luna, sentada sobre su creciente planteado. "A sus pies aparece Aurora, madre de los nuevos ciclos, que lleva sobre sus hombros a un niño que simboliza el futuro, la esperanza y el renacimiento, porque cada eclipse es el comienzo de una nueva etapa", añaden.

La falla que protagoniza la hoguera de San Juan en esta localidad narra la "historia de un encuentro único entre el Sol y la Luna, una alegoría sobre los ciclos de la vida, la maternidad, el renacimiento y la esperanza", según ha explicado el concejal de Festejos, Javier Castejón.

El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, y el concejal de Festejos, junto a los miembros de la Comisión de Fiestas visitaron la plantá de la hoguera municipal, que se quemará la media noche del 23 de junio, en el transcurso de las Fiestas Patronales, con la celebración de San Juan.

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