Así celebran en Tobarra los 9 millones que les ha dejado la Lotería Nacional

Lluvia de champán para esta lluvia de millones. Y no es para menos, ya que el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional ha caído íntegramente en la localidad de Tobarra, en Albacete. Casi nueve millones de euros ha repartido la administración de lotería de Tobarra con un número abonado que durante todo el año lleva la Hermandad de la Verónica.

"Llevaba uno pero compartido con mi hermana porque lo compartimos todo. Yo vivo en Valencia y cuando me he enterado he venido para acá", cuenta uno de los afortunados. El alcalde, por su parte, se ha mostrado alegre por él y por las familias a las que este dinero les va a permitir vivir mejor en estos momentos difíciles. Ahora celebran como se merece este premio tan deseado que algunos recitan de carrerilla. Unos esperan poder tapar agujeros y otros hablan de ampliar sus vacaciones de verano.

“Estábamos trabajando y cuando nos han dado la alegría hemos bajado a celebrarlo”, dice una vecina. Otra asegura que no necesita tapar agujeros pero sí su hijo al que va a ayudar con el dinero que reciba por su número premiado.

Juan Miguel Sánchez, que es tío del propietario de la administración de lotería de Tobarra, Miguel Montes, ha dicho que han vendido íntegramente el premio y ha explicado que se trata de un número abonado que en el sorteo de Navidad es jugado por la Hermandad de la Dolorosa y el resto del año por La Verónica. En total, han repartido seis millones de euros por las diez series del número 52.535 y otros 2,9 millones por el premio especial, que ha recaído en la fracción quinta de la serie segunda de ese primer premio.

Sánchez ha explicado que están muy satisfechos por haber repartido este dinero que los vecinos de Tobarra necesitan "mucho", ha indicado. "Nos hemos librado del pedrisco y ahora nos ha venido este abono", ha precisado el familiar del propietario de la administración de lotería.