El Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao ha acordado archivar de manera provisional la causa por una supuesta violación grupal a una joven en agosto de 2019 en el Parque Etxebarria de la capital vizcaína al considerar que las pruebas contradicen a la denunciante, según han confirmado fuentes judiciales.

El 2 de agosto de 2019 una joven de 18 años denunció haber sido violada por seis hombres al filo de la madrugada en el citado parque de la capital vizcaína en un caso que causó gran conmoción en la ciudad.

Tras la denuncia, se detuvo a seis jóvenes y la jueza del caso ordenó el ingreso en prisión preventiva de dos de ellos, uno de los cuales fue puesto después en libertad con medidas cautelares. En ese momento, quedó en prisión el joven que fue claramente identificado por la víctima ante la Ertzaintza por un tatuaje de un búho muy visible en su cuello.

Sin embargo, casi un año después, el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao ha archivado de forma provisional este caso al considerar que el testimonio de la joven no se corresponde con las evidencias de la investigación y las pruebas testificales, genéticas y tecnológicas desarrolladas estos meses.

La jueza del caso no ve elementos suficientes para determinar que se produjo un delito y evidencia contradicciones en el testimonio de la denunciante ante la Ertzaintza y en el juzgado, que no se corresponde con el resultado de las pruebas, aunque el auto judicial por el que se archiva el caso no es firme y puede ser recurrido por las distintas partes en la causa.