El aplaudido alegato del cura de Valdepeñas en defensa de los derechos de los temporeros: "Son personas y merecen su dignidad"

"Son personas y merecen su dignidad". Es el recordatorio que ha lanzado el cura de Valdepeñas, Emilio Monte, en un sermón que se ha viralizado en redes sociales, donde está resultando muy aplaudida su intervención en defensa de los temporeros, en la que reivindica los derechos de los trabajadores del campo que "vienen desde fuera para ganarse un poco un jornal".

"Si el jornal son ocho horas, son ocho horas. No son 12, y si son 12, se pagan las horas extras, por que sea gente pobre o gente humilde no te voy a dar 50 euros por que estés 12 horas, te voy a dar 50 euros por que estés ocho, y si te estás 12, te pagaré las horas extras. No me aprovecharé de ti, no me aprovecharé ni siquiera en las horas", asevera.

El mediático sacerdote incide también en las condiciones del alojamiento que se da a los temporeros: "Si te tengo que dar vivienda, te la daré en un sitio donde yo me pueda ir a vivir, no digo el hotel Hilton, pero ni mucho menos un sitio donde no viviría ni yo ni mis hijos", sostiene. "Son personas y merecen su dignidad", recalca.

Además, el religioso destaca que a los trabajadores "se les da de alta y se hace que esas personas tengan sus derechos sociales". "Si eso no lo tenemos claro, aunque luego nos demos golpes de pecho y todas esas cosas, tened en cuenta que el jornal escatimado al pobre, o los derechos escatimados al pobre, dios nos los olvida nunca, porque es aprovecharte del más débil", advierte.

Finalmente, Monte insta a sus feligreses a enfrentarse a quienes no respeten los derechos de estos trabajadores: "Decírselo con esas palabras: 'Se te tenía caer la cara de vergüenza, nadie debe aprovecharse del débil'". "Esto debemos de tenerlo muy claro, pero no solo por ser cristianos, sino por dignidad. Toda persona, rica o pobre, tiene su dignidad y nosotros debemos defenderla. Sed generosos, que dios os premiará", concluye.