Antonio, citado por la sanidad manchega en 2016: "Para entonces igual me he muerto"

Antonio tiene 61 años y está prejubilado por invalidez. Sufre una estenosis de canal cervical y se ha operado de la espalda tres veces en los últimos cinco años. La última el pasado mes de julio después de 25 meses de espera. "En cuenato hago los primeros movimientos el dolor empieza a propagarse y llega el momento que a las dos o tres horas no puedo moverme", explica este paciente.

Antonio ya no puede soportar el dolor. El tratamiento no le hace ningún efecto y por eso el cirujano le ha dado un volante para acudir a la unidad del dolor de Ciudad Real. Su indignación llegó al ver la fecha de la cita, el 1 de marzo de 2016. "Estamos hablando del dolor, una cosa inmediata que se supone no puede esperar, estamos hablando de 2016, igual me he muerto".

La Junta de Castilla La Mancha asegura que se trata de un error administrativo aunque en su citación se incluye esta nota aclaratoria especificando que se trata del año 2016. Además denuncia que en Castilla La Mancha la sanidad no es igual para todos. No entiende los casos como el de la esposa del Consejero de Educación que se coló sin esperar la lista de espera. "Se salta la lista de espera y en 15 días la operan de una hernia, yo tengo 9 y el agravio comparativo que se me produce a mí y a toda la gente que tengo a mi alrededor. Es un agravio comparativo que roza la criminalidad del Sescam".

Antonio de momento continúa sin recibir ninguna llamada que adelante su cita.