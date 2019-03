Finaliza la búsqueda en la finca Majaloba sin rastro de Marta del Castillo

La policía ha inspeccionado el lugar durante más de 26 horas en tres jornadas, siguiendo la última versión ofrecida por el asesino confeso, Miguel Carcaño, aunque la búsqueda no ha tenido resultado.



La policía ha abierto agujeros de aproximadamente un metro cuadrado cada seis metros de longitud, a lo largo de la extensión de una tubería de unos ochocientos metros, ya que en la época en la que ocurrieron los hechos en esos puntos había zanjas abiertas para el control de la canalización, que se acababa de instalar.



Durante esta tarde ya no se buscará en la finca, aunque algunos operarios trabajarán para tapar las zanjas que se han abierto. La policía seguirá trabajando en la búsqueda del cuerpo de la joven sevillana, asesinada el 24 de enero de 2009, y valorará los resultados obtenidos en esta búsqueda y qué opciones hay a partir de ahora, han informado fuentes de este cuerpo de seguridad.



El padre de la joven, Antonio del Castillo, ha seguido los trabajos durante los tres días junto a la excavadora y los agentes de la Policía, mientras que el abuelo, José Antonio Casanueva, no ha entrado en la finca pero se ha dedicado a atender a los numerosos medios de comunicación desplazados hacia el lugar.



Los dos puntos principales que había marcado el georradar (que rastreó la finca en dos ocasiones) y otros lugares aledaños fueron descartados ayer después de que se excavara en ellos durante los dos primeros días sin resultados, por lo que se comenzó con una nueva línea de trabajo basada en las zonas de control de fugas de la tubería, que tampoco ha dado ningún fruto.



Antonio del Castillo ha asegurado a los periodistas que no van a "tirar la toalla" y ha opinado que el asesino confeso, Miguel Carcaño, "se guarda algo" respecto a la última versión que contó a la policía (la séptima), en la que dijo que era en esta finca donde estaba enterrado el cuerpo. Ha afirmado que cree parte de la última versión que Carcaño ha dado a la policía, en la que dijo que estaba enterrada en la finca, "pero hay algo que se guarda", aunque desconoce de qué se trata.



Por ello entiende que la policía "seguramente volverá a hablar con él" y retraerá la investigación a un punto anterior para estudiar "por dónde pueden seguir" y enfocar el asunto desde otro punto de vista. Ha asegurado "que la esperanza se mantiene", ha destacado su confianza en la Policía y en la Delegación del Gobierno en Andalucía y ha añadido que no se cansará nunca de agradecer "todo lo que están haciendo" por su hija.



El padre de la joven sevillana también ha agradecido "a todos los españoles" que siguen el asunto "como si se tratara de su hija". Esta búsqueda del cuerpo de la joven ha sido al menos la quinta que emprende la policía, después de las realizadas en el río Guadalquivir, en un vertedero, en un descampado de Camas (Sevilla) y en la llamada Ruta del Agua en el extrarradio de Sevilla. Carcaño, que ha dado siete versiones diferentes, ha sido excarcelado tres veces en los últimos meses pero ha sido incapaz de señalar el punto donde supuestamente enterraron a Marta porque afirma que iba pendiente de seguir con su ciclomotor el coche de su hermano.