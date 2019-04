Un hombre desesperado se resguarda de las llamas en la esquina de su balcón. Su piso está ardiendo después de producirse una violenta explosión en la segunda planta del edificio.

Varios vecinos graban el momento con sus móviles. Tras minutos de incertidumbre, el hombre decide arriesgarse y saltar a la primera planta. Mediante un salto logra salir.

El domingo a primera hora de la mañana la explosión ha cogido a la mayoría del bloque durmiendo.

"Yo estaba durmiendo y me ha despertado una explosión. Entonces lo he visto todo por el suelo y pensaba que estaba soñando. No me lo creía", ha afirmado un vecino. "Estaba en la cama y ha temblado todo el edificio", ha añadido un joven.

"Estamos muy afectados. A mi hija le han caído todos los cristales encima y sólo tiene cuatro años. Está muy asustada", ha descrito una residente.

La casa ha quedado destrozada después de lo ocurrido. La segunda y la tercera plantas del edificio han quedado muy dañadas. Y otros 3 bloques contiguos se han visto afectados. Ahora se evalúa el alcance de los daños estructurales.

Continúan también investigándose las causas. La principal hipótesis apunta a una explosión de gas.

"Se está trabajando con que sea una explosión de gas, pero están los Mossos d'Esquadra trabajando para descartar cualquier otra opción", ha dicho David Borrel. Jefe Área Metropolitana de Bomberos

La explosión deja un muerto y 17 heridos, uno de ellos sigue en estado crítico y otros tres están graves. Los heridos están hospitalizados en Hospital Vall d'Hebron y en el Hospital de Badalona.