Aminata, víctima de la ablación: "Quiero sentir lo que nunca he sentido"

"Es como una sombra en tu mente, un toc toc en la espalda que te recuerda que no eres una mujer entera y que eso sigue ahí, por muchos kilómetros que te separen de África, vienes marcada, no entiendo porqué me quitaron un trozo, algo que es mío, yo nací entera" así describe Aminata como se siente una mujer víctima de la ablación.

Sin cumplir 6 años tus padres te entregan a una desconocida que te arranca tu identidad como mujer. El paso previo a una boda concertada que en el caso de Aminata llegó a los 14 años. Las relaciones con su marido son traumáticas. "Para mí es una tarea del hogar más, como limpiar la casa o ir a comprar", declara Aminata.

Cuando a Aminata le hablaron por primera vez de la posibilidad de recuperar lo que sus propios padres le arrebataron, se quedó perpleja. En España cada vez hay mas médicos sensibilziados contra la ablación.

Aminata siempre había llevado su dolor y su verguenza ocultos. La Fundacion Iván Manero lleva muchos años trabajando en África. Desde hace dos tiene en marcha un proyecto en Barcelona. Con ayuda del Instituto Catalán de la Salud, intentan detectar a estas mujeres invisibles y borrar de su adn ese sometimiento obligado. Expertos en cirugía reconstructiva están decididos a acabar con este abominable sometimiento de la mujer. Aminata ha sido su primera heroína

Cada día 6.000 niñas son víctimas de la ablación. En España hay 55.000 mujeres y niñas procedentes de países donde se practican estas mutilaciones. Aminata está preparada para luchar por todas ellas.