La polémica empezó en redes sociales. Un usuario denunció en su cuenta personal de Twitter una camiseta que se vendía supuestamente en Amazon y que contenía el siguiente mensaje: 'La pequeña zorrita de papá'. El denunciante que puso el foco en dicha camiseta tenía "la esperanza de acelerar su eliminación".

Otra usuaria de la misma red social respondió a dicho mensaje anunciando que iba a escribir una queja formal a Amazon, ya que "hay que proteger a los niños". También exigía la retirada del producto: "Mi queja ha sido presentada junto con mi solicitud de que este producto sea eliminado de Amazon".

La controversia iba más lejos: en la descripción que Amazon habría hecho de la camiseta infantil que contenía el mensaje 'Daddy's Little Slut' (traducido como 'La pequeña zorrita de papá') se indicaba que dicha prenda era adecuada para "fiestas de cumpleaños, bautizos o uso diario", entre otros.

La publicación de denuncia no tardó en hacerse viral, y ello ha forzado a Amazon a retirar supuestamente el producto. La camiseta ya no se encuentra disponible, según informa el portal 'TMZ'. "Todos los vendedores deben seguir nuestras pautas de venta y aquellos que no lo hagan estarán sujetos a acciones, incluida la posible eliminación de su cuenta. El producto en cuestión ya no está disponible", declaró poco después un responsable de Amazon.

Tras enterarse de la retirada del producto, la usuaria que interpuso la queja publicó: "Nuestro trabajo valió la pena. Este desagradable producto ya no se vende en Amazon". La camiseta, que habría sido diseñada por la firma OnlyBabyCare, estaba disponible desde el mes de junio y se podía comprar, según se informa, por 16,35 euros.