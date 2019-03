Amazon entrega por error 29 kilos de marihuana a una pareja de Florida

La pareja afectada ha asegurado que la compañía se puso en contacto con ellos y les ofreció una tarjeta regalo de 150 dólares, algo que, aseguran, les parece insuficiente dado la gravedad del error, por lo que exigen una disculpa y una indemnización mayor.

Las cajas que habían comprado a la empresa "desprendían un fuerte olor", aseguran los clientes, y denuncian que la empresa no se percatase del error cuando vieron que el envío aseguraba que los recipientes vacíos pesaban 42 kilos.

Amazon se ha puesto a disposición de las autoridades para investigar lo sucedido, pese a que los afectados aseguran "no mostraron ninguna preocupación sobre la seguridad del cliente. Esto se pudo convertir en un caso peor", según informa Miami Herald.

