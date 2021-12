La compañía tecnológica Amazon ha actualizado su asistente de voz Alexa después de que "desafiara" a una niña de 10 años a tocar con una moneda un enchufe a medio introducir. Esta sugerencia la hizo cuando la pequeña aburrida le preguntó por un "reto qué hacer".

"Enchufa un cargador de teléfono hasta la mitad en una toma de corriente, luego toca una moneda en las púas expuestas", dijo el altavoz inteligente según la información proporcionada por la BBC.

Afortunadamente, la niña no hizo caso a la sugerencia de Alexa y no puso ninguna moneda en el enchufe, pero la madre, al enterarse de lo ocurrido, denunció el incidente en Twitter. Desde la compañía no tardaron en ponerse en contacto con ella y aseguran que han solucionado el error. Alexa no volverá a proponer este reto ni ningún otro que pueda poner en riesgo la vida de alguien.

Meter la moneda en el enchufe en TikTok

Esta peligrosa actividad, conocida como 'Penny Challenge', comenzó a circular por TikTok y otras redes sociales hace aproximadamente un año. El desafío consiste en enchufar el cargador del teléfono parcialmente en el enchufe y luego dejar caer una moneda en el espacio desde arriba.

De esta manera, el metal conduce la electricidad y puede provocar descargas eléctricas, incendios y otros daños. Puede llegar a dañar el sistema eléctrico o incluso producir lesiones en personas que estén lo suficientemente cerca.