Alcocero de Mola cumple con la ley de Memoria Histórica y perderá su "apellido" franquista 90 años después

El contexto El alcalde de la localidad, del PP, no lo veía necesario, incluso le parecía "ridículo", pero una denuncia de un abogado apelando a la ley de Memoria Histórica le ha hecho cambiar de idea. Los vecinos, en cambio, celebran la decisión.

Al inicio de la Guerra Civil, el general Mola murió en un accidente aéreo cerca de Alcocero, y el régimen de Franco renombró el pueblo como Alcocero de Mola, erigiendo un monumento en su honor. Ahora, 90 años después, el Ayuntamiento ha decidido recuperar el nombre original, a menos que la Junta lo impida. El alcalde, del PP, inicialmente lo consideró innecesario, pero una denuncia basada en la ley de Memoria Histórica lo hizo cambiar de opinión. Los vecinos apoyan la decisión, considerando inapropiado el homenaje al cerebro del golpe de estado de 1936. Un informe del Ministerio de Memoria Democrática pide la demolición del monumento, que fue construido por presos del campo de concentración de Miranda de Ebro.

Al principio de la Guerra Civil, el general Mola murió tras un accidente aéreo cerca del pueblo burgalés de Alcocero. El régimen de Franco lo rebautizó como Alcocero de Mola y mandó construir un monumento para recordar al militar. 90 años después, el Ayuntamiento de la localidad ha aprobado volver al nombre original si la Junta no lo impide.

El alcalde, del PP, no lo veía necesario, incluso le parecía "ridículo", pero una denuncia de un abogado apelando a la ley de Memoria Histórica le ha hecho cambiar de idea. Los vecinos, en cambio, celebran la decisión. "Aquí hace muchos años que creemos que tiene que ser solo Alcocero", reconoce un vecino a laSexta. Otro apunta que directamente "no nos tenían que haber puesto" el nombre del cerebro del golpe de estado del 36.

A 3 kilómetros de Alcocero se encuentra el punto exacto en el que se estrelló Mola, donde dos años después se erigió el monolito en su honor y los arcos con los cinco nombres de los fallecidos.

Felicidad Saez, vecina de Alcocero de Mola, recuerda el día en el que cambió la historia del pueblo. "Estábamos en el colegio y llegó el pastor diciendo que se había estrellado un avión. "Traigan toallas y sábanas y eso", dijo. No dejaron acercarse a nadie", cuenta Felicidad a laSexta.

Un informe del Ministerio de Memoria Democrática pide su demolición. El monolito fue levantado por presos del campo de concentración de Miranda de Ebro como homenaje al hombre que promulgó violencia extrema en el golpe del 36.