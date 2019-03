Aitor Curiel, criminólogo: “Era una sentencia de la que ya nadie dudaba”

Era la sentencia que esperaba el entorno de Ruth Ortiz. “Lo he dicho desde el principio, pero eso no significa que no sea un momento un poco desagradable” , afirma María del Reposo, abogada de Ruth Ortiz. “Aún así es muy doloroso sobre todo para ella, porque no pensábamos que se dilatara tanto”, añade.

El veredicto se ha dilatado, pero los allegados de Ruth lo tenían claro. Están de acuerdo con el jurado, porque piensan que Bretón mató a sus hijos para vengarse de su mujer. Dicen que no ha tenido coartada y eso es precisamente, para los criminólogos los que ha determinado su condena .

“Si juntamos todo el contexto social, periodístico y, especialmente, la ausencia de coartada o justificación posible para los hechos, era una sentencia que de la que ya nadie dudaba”, asegura Aitor Curiel, criminólogo.

Los expertos también consideran que, aunque por el momento, Bretón se ha mantenido firme y no ha confesado lo acabará haciendo cuando asuma lo que le espera.