Aena dejará sin información al aeropuerto de Málaga

A ritmo de rap, los empleados protestan por la situación de incertidumbre en la que viven, ya que Aena podría despedir a 45 de los 60 empleados del departamento de información, en el aeropuerto malagueño.

La información es esencial por las dimensiones, como comenta una trabajadora del aeropuerto y ''hay gente que pierde los vuelos por no saber llegar a las puertas de embarque''.

Una de las empleadas que han participado en la protesta aclama que ''AENA ha ido creciendo según las necesidades y la calidad que ha querido dar'' y de los 60 trabajadores que ahora ofrecen información en el aeropuerto de Málaga, se quedarán con 15.

Desde el 3 de noviembre están de luto todos los fines de semana. Esperan que ''no sea mucho'', pero ''Aena no responde'' y no les queda ''otro remedio que protestar''.

Esperan que la entidad recapacite y que los pasajeros sigan recibiendo la atención que merecen.