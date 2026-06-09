Adiós al 'cúter' en las farmacias: Sanidad implanta un sistema digital para acabar con el cupón precinto de los medicamentos

¿Por qué es importante? Esto permitirá avanzar hacia un modelo más digital para la gestión de la prestación farmacéutica, simplificando procedimientos administrativos y mejorando la eficiencia de los sistemas de información.

El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma al Real Decreto 1345/2007, eliminando la práctica tradicional de recortar cupones precinto de medicamentos para reembolso. Esta modificación busca digitalizar la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, facilitando la integración de servicios de farmacia y mejorando la interoperabilidad entre administraciones sanitarias. La verificación de medicamentos, crucial para prevenir falsificaciones, se basará en identificadores únicos en los envases. La reforma también redefine el papel del Nodo SNSFarma, concentrando su función en farmacias hospitalarias y entidades autorizadas. El identificador único sustituirá gradualmente al cupón precinto, optimizando la gestión farmacéutica.

La mítica imagen de los farmacéuticos recortando con un cúter el cupón precinto de los medicamentos financiados y pegándolos con celo en una hoja para mandarlos a la Administración y que se los reembolse tiene los días contados.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007 para actualizar la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos, facilitar la integración de los servicios de farmacia y otras entidades autorizadas en su funcionamiento y avanzar en la digitalización de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

Con esta reforma, el objetivo es adaptar el marco normativo a la evolución tecnológica del sistema y actualizar determinados aspectos de su funcionamiento para mejorar la interoperabilidad y el intercambio seguro de información entre las administraciones sanitarias.

Asimismo, facilita la integración de los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas a dispensar medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud en los procesos de verificación.

La verificación de medicamentos constituye una herramienta fundamental para prevenir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena legal de suministro. El sistema se basa en la incorporación de dispositivos de seguridad en los envases de determinados medicamentos, entre ellos un identificador único que permite comprobar su autenticidad y garantizar su trazabilidad a lo largo de toda la cadena de distribución.

La norma actualiza además el papel del Nodo SNSFarma, la infraestructura tecnológica del Sistema Nacional de Salud utilizada para el intercambio de información relacionada con los medicamentos financiados públicamente.

La reforma redefine su relación con el repositorio nacional de verificación y concentra su función en las operaciones realizadas por los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas a dispensar medicamentos con cargo al SNS, así como en la recepción de la información necesaria para la gestión y control de la prestación farmacéutica.

La reforma da un paso más hacia la sustitución del cupón precinto por el identificador único como sistema de identificación de los medicamentos dispensados con cargo al Sistema Nacional de Salud.

Ambos mecanismos coexistirán hasta que se complete la implantación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos y se garantice la preparación operativa de los sistemas de información de las comunidades autónomas.

Una vez culminado este proceso, el identificador único sustituirá progresivamente al cupón precinto, lo que permitirá avanzar hacia un modelo más digital para la gestión de la prestación farmacéutica, simplificando procedimientos administrativos y mejorando la eficiencia de los sistemas de información.

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