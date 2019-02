Además de vivir en la calle, tienen que soportar agresiones machistas: el drama de las mujeres sin hogar

Desde hace 30 años, Laura comparte su vida en la calle y sus adicciones en un ambiente inestable y peligroso, tanto dentro como fuera del albergue. "Uno me pidió que le hiciera una felación y como no quise, me dio un tortazo en toda la cara que me dejó siete días con el ojo morado", nos cuenta.

Un 24% de las mujeres sin hogar ha sufrido violaciones y un 40%, algún tipo de agresión violenta. "Me amenazaban con rajarme la cara si decía algo y con abusar de mí", nos cuenta otra víctima. Pero no son las únicas, porque mientras una recuerda que "un señor y me golpeó en el pecho en el autobús", otra narra que le da miedo que como ven a las mismas mujeres todos los días, que siempre sean ellas.

Desde la Asociación Moradas aseguran que muchas se echan pareja para sentirse más seguras. Laura Carrasco, presidenta de la asociación, cuenta que muchas "dicen que prefieren que les viole o les pegue una persona antes de estar sometidas a un constante hostigamiento".

El problema es que la mayoría de las mujeres sin techo y maltratadas a causa de sus adicciones se quedan fuera de los recursos para víctimas de violencia de genero. "El Ayuntamiento está preparando un recurso específico para mujeres con estos problemas", cuenta desde el consistorio María Naredo.

El 70% de las mujeres sin hogar sufren amenazas y la intención del Ayuntamiento de Madrid es que la mayoría de ellas no se conviertan en agresiones.