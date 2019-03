Acusan a una cadena hotelera de impedir la entrada de discapacitados

Dicen que no les negaron la entrada por ser un grupo de jóvenes con síndrome de Down, sino que pensaban que se trataba de un grupo de discapacitados psíquicos y que ya habían tenido una mala experiencia con ellos.

"No se identifican nunca como un grupo de síndrome de Down, sino que para una fecha con ocupación bastante alta, piden un grupo de discapacitados psíquicos, con el que habíamos tenido en otra ocasión una experiencia negativa", explica la empresa.

Es la respuesta que desde el hotel Cabogata Plaza Suites Almería, perteneciente al grupo ZT hotels, dan a la denuncia de Down Almería. Están acusados de no dejar alojarse en el hotel por política de empresa a un grupo de jóvenes con síndrome de Down, lo que de ser cierto, constituiría una vulneración clara de sus derechos.

No es la única asociación de discapacitados que se ha quejado por el trato recibido por la cadena ZT hotels. Un grupo del centro ocupacional de discapacitados de Tarancón (Cuenca), tampoco fue admitido, según ellos, en un hotel de la misma cadena en Peñíscola. Dicen que también fue por política de empresa.

El código penal contempla entre 1 y 4 años de inhabilitación profesional a quien deniegue a una persona la prestación a la que tenga derecho por ser discapacitado.