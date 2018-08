Pasajeros del Metro de Madrid denuncian el comportamiento racista de una mujer que negó el asiento a una niña por no ser española

Una señora le prohibió a una niña utilizar un asiento libre en un vagón del Metro de Madrid porque, según se denuncia en el vídeo, no era española. Las imágenes de lo ocurrido, grabadas por el fotógrafo y periodista Iram Martínez, muestran cómo una de las pasajeras que iba en el mismo vagón recriminó a la protagonista su actuación.

Ella llamó a su replicante "racista y sinvergüenza", a lo que la joven volvió a responder: "¿Racista yo? Es usted la que está diciendo que esa mujer no tiene derecho a estar aquí. Que usted, como española, tiene más derecho".

La mujer insistió en todo momento que la niña no tenía derecho a sentarse, y aseguró: "Así es como estamos los españoles...". Al escuchar esto, otros usuarios del Metro se unieron a la joven que defendía a la menor: "La que está molestando es usted, señora", le espetaron, y añadieron: "Estamos así por culpa de gente como usted".

La protagonista, lejos admitir que no tenía razón, continuó la discusión: "Si a mí me da igual, no me van a meter en la cárcel por eso". La joven volvió a referirse a ella, y sentenció: "Ojalá si usted, o alguien de su familia, tuviera que emigrar fuera, no se encontrarse a alguien como usted".

"Pero vamos a ver, ¿no pagamos los españoles a todos los que vienen aquí?", continuó la mujer, expresión a la que ya respondieron varias personas: "¿Tú sabes las facilidades que tiene una persona emigrante para trabajar en España? No tiene usted ni idea".