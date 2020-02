María Martínez, la madre que ha usado el veto parental impuesto en Murcia contra la visita del presidente López Miras al colegio de su hija, denuncia que la joven está recibiendo graves insultos y acoso por la decisión.

"Lo peor de esta situación es lo que está viviendo mi hija. Desde ayer está viviendo acoso e insultos de compañeros de su clase, está siendo terrible. Acabo de leer el chat de grupo de Whatsapp de la clase de mi hija", explica Maria.

[[DEST:"Le envían fotos de Hitler, de Mussolini, de Franco, la esvástica…"]]

"La verdad que envían unas fotos y unos insultos hacia mí muy difíciles de digerir. Mi hija es mulata y lo primero son insultos de negra, luego fotos de Hitler, de Mussolini, de Franco, la esvástica… La llaman 'negra', 'estás loca’, nombrando a mis familiares fallecidos", ha denunciado ante las cámaras de laSexta.

"Si yo intento ejercer un derecho legal con todo el respeto del mundo, me planteo por qué los compañeros de mi hija van contra mi hija ¿Ahora como envío a mi hija mañana a este colegio?", ha lanzado.

María ha tenido un encuentro con el presidente murciano y le ha hecho entrega de la carta en la que utiliza el veto parental para vetar la presencia de su hija en su visita al colegio. "No considero oportuno que los políticos vengan a interrumpir y yo haciendo uso del pin parental que nos han impuesto en la Región de Murcia, no he autorizado a mi hija a que esté presente con estos políticos", ha explicado.

"Si ellos dan esas armas, las uso en contra de ellos porque no están fuera de la ley", ha lanzado, denunciando que López Miras ha intentado convencerla "por el lado personal" ya que a su hija le retiraron la condición de discapacidad que tenía y que le permitía acceder a ayudas.

"Le he dicho que no quiero enchufismos ni favoritismos, que es una forma de hacer visible todo lo que sufren los estudiantes de Murcia. No he querido sentarme con él porque considero que no era una conversación cordial, soy creyente en la democracia pero a mi ese señor no me representa y no me representan sus políticas", señala.

Además ha aprovechado para denunciar que el "pin parental es una falta de libertad educativa que a los profesores les está limitando": "Yo siempre he educado a mis hijos en colegios públicos y son excelentes docentes y centros. Con ese pin parental ellos están limitando lo que quieren hacer los profesores. No es algo personal de mi hija, es para hacer una llamada de atención a todos los estudiantes y a todos los padres".