Abandonados, sin hogar e invisibles: los perros que por edad o enfermedad esperan años y años para encontrar una nueva familia

Los detalles Muchos animales no consiguen encontrar un nuevo hogar por ser muy mayores o por tener problemas como la leishmania, fácilmente tratable con una pastilla al día.

Los perros abandonados en protectoras esperan ser adoptados, como Yoko y Sumi, inseparables desde que fueron encontrados en el campo. Petra, considerada una "perra invisible", lleva tres años en la protectora debido a su raza, considerada potencialmente peligrosa, aunque es tranquila. Taison y Konu, abandonados a los 10 años, enfrentan dificultades para ser adoptados por su edad. Konu, además, tiene un tumor, lo que complica su situación. Fernanda, en busca de una familia desde hace siete años, y Canelin, que sufre leishmania, también esperan una oportunidad. Todos ellos anhelan un hogar y una nueva vida.

Abandonados. Buscando un hogar. Esperando a que alguien les adopte y les lleve a casa. A su nueva casa. Son ellos. Son los perros. Son animales que viven sus días en protectoras después de que sus humanos les dejaran solos. Les dejaran tirados. Les dieran de lado. Algunos esperan más que otros, pues hay canes que, bien por su edad o bien por cualquier otra cosa, se tiran años esperando a que alguien les acoja en su techo.

Es el caso de Yoko y Sumi, abandonados a su suerte en mitad del campo hace dos veranos. No es fácil encontrarles una familia porque van en pack de dos. "Se han enamorado y son inseparables. Si les separas, Yoko cae en estado de shock", cuenta Darly, voluntaria de 'La voz animal'.

Petra, por ejemplo, es una de esas "perras invisibles". Lleva tres años en la protectora y, como dicen, "llegó con sarna y con mucho miedo". El motivo de la dificultad para encontrar hogar está en su raza, potencialmente peligrosa. "Muchos no saben que estos perros son especialmente tranquilos", cuenta Diana Jenner, de 'La voz animal'.

Taison y Konu son los más mayores. Fueron abandonados con 10 años y siguen esperando. Nadie les quiere por su edad. "Puede que te duren tres o cuatro años pero el perro va a ser feliz. Esto es como una cárcel aunque tratamos de que estén bien. No es una familia", expone Darlyn.

Konu, además, tiene un tumor. Eso ha basado para que se le condenara al olvido. "Ya está en trámites de solucionarlo, pero es un perro muy bueno, ¿verdad, gordo?", dicen del animal.

Fernanda es la matriarca de la fundación. Lleva siete años buscando familia, pero ser un animal potencialmente peligroso no se lo pone fácil. Así habla Alberto, de la fundación 'BM', del autorrescate del animal. "Un compañero vio un bulto en la carretera y no vio nada cuando se bajó del coche. Cuando se subió al coche ya estaba sentada en el asiento del copiloto".

El caso de Canelin tiene que ver con leishmania. Eso basta para que muchos miren hacia otro lado. "Es una enfermedad super controlable. Una pastilla al día y tienen muy buena calidad de vida", dicen.

Quizá alguien que lea esto o que vea el vídeo se convierte en su única, o en su última, esperanza de volver a tener una vida

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