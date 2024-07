El asesinato de Ammal, la mujer que murió en manos de su exmarido el pasado sábado en Las Pedroñeras, ha sacado a relucir la lacra de la violencia machista en España.

Casi 90.000 mujeres tienen protección contra la violencia machista, pero de esas casi 90.000, solo 19 son consideradas de alto riesgo y tienen seguimiento policial. El número de mujeres en el sistema VioGén ha aumentado un 7,1% este año. Ammal estaba en ese sistema, pero está claro que no funcionó.

Ammal llevaba mucho tiempo recibiendo amenazas de muerte, según su familia. Recibía audios de su cuñado después de que denunciara a su exmarido. "Te juro por dios, que esto no va a quedar así. Ya sea allí en España o aquí, te volveré loca, por todo lo que le hiciste a mi hermano, no te irás de rositas. Por mi vida y por la tuya que no te irás de rositas... Juro por dios que te quitaré la vida. Te juro que te torturaré y convertiré tu vida en un infierno", le amenazó el hermano del presunto asesino.

Incluso hay vecinos que aseguran ser testigos del maltrato que sufría la víctima. Elías, amigo de la víctima, cuenta que "los vecinos han visto que la cogía de los pelos en la puerta. La pegaba. Siempre iba a hacer las denuncias con el ojo así de morado. Con moretones por todo el cuerpo".

"Siempre le pegaba en la calle, tenia protección de alejamiento pero no la dejaba, siempre la molesta", cuenta otra vecina de la zona.

Existen cinco niveles de valoración del riesgo dentro del sistema VioGén. Cada uno tiene diferentes medidas de protección policial. Según fuentes cercanas a la víctima, Ammal tenía asociado uno de los más bajos a pesar de la orden de alejamiento y las numerosas denuncias. Es decir, el agresor no tenía ningún tipo de vigilancia o seguimiento.

Dentro de la casa, las autoridades encontraron colillas de tabaco y manchas de sangre, pero no fue hasta un día después cuando detuvieron a su exmarido en esta caseta municipal. Allí también encontraron unas zapatillas, recién lavadas y cuya suela coincidía con la huella hallada en la escena del crimen. A pesar de todo, sigue negando haber asesinado a su pareja y a sus propios hijos de 3 y 8 años.