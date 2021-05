A nado y en plena noche. Así han recorrido más de un centenar de personas el kilómetro que separa Marruecos de la playa de Benzú, en Ceuta, muchos equipados tan solo con un bañador.

Asimismo, dos familias con niños muy pequeños -de cuatro y cinco años, según la Cruz Roja- se han subido en sendas barcas hinchables para intentar alcanzar la costa española en busca de un futuro mejor, sin apenas luz.

De esta forma, más de 130 personas han llegado de forma continua a Ceuta a lo largo de la noche, ayudados solo con flotadores infantiles y ante la pasividad de los agentes marroquíes.

Según Cruz Roja, el mar estaba tranquilo y la temperatura no era baja, pero aun así los riesgos de esta travesía a nado son muchos. En esta ocasión, no obstante, solo una persona ha tenido que ser trasladada al hospital con hipotermia, aunque "no reviste gravedad alguna".

Todas estas personas han sido trasladadas a una nave habilitada para ello en la zona del Tarajal, donde pasarán la cuarentena.

Allí serán trasladados también otros siete migrantes más, entre ellos tres menores que han llegado este lunes también a la playa, también a nado. Uno de ellos presentaba graves signos de hipotermia y ha tenido que ser rescatado por una patrullera.