El protagonista de 'Malcom in the middle' sufre amnesia y no recuerda su paso por la serie: esta es su triste historia

La serie 'Malcom in the middle' comenzó en el año 2000 y, al poco tiempo, se convirtió en un éxito. Su protagonista fue Malcom, interpretado por el joven actor Frankie Muniz. Una vez terminada la serie, Muniz se dedicó a otras cosas a pesar de haber alcanzado una gran popularidad, por ejemplo, el actor apostó por ser piloto de carreras o batería de un grupo de música.

Pero Muniz ha vuelto a la pantalla para participar en la nueva temporada de 'Dancing with the stars'. Después de protagonizar unas duras declaraciones durante el programa, ha afirmado que, tras sufrir nueve contusiones cerebrales y varios mini derrames, padece amnesia.

Además, ha señalado que, por culpa de esta enfermedad, no es capaz de recordar aquellos exitosos años de la serie: "La gente piensa que mi mejor año sería el que empezó 'Malcolm' porque me permitió vivir mis sueños. He hecho todo lo que quería hacer, pero la verdad es que no recuerdo mucho de eso. Creo que casi parece que no era yo".

"Me pone triste que haya cosas que no soy capaz de recordar", ha reconocido. "Realmente no tengo recuerdos de estar en la serie. Mi memoria de estar en la ficción es ver los episodios”, ha señalado, al tiempo que ha querido recalcar que "no hay sentimientos negativos, simplemente no lo recuerdo".