Tamara Falcó ha reaparecido públicamente tras su sonada ruptura con Íñigo Onieva y ha revelado lo que le dijo a su ya expareja cuando salió el vídeo de la infidelidad en un festival de música.

"Para los cuernos soy muy cuadriculada, pero sumado a la mentira, ya era... El viernes por la noche él empezó a decir 'puede que sea verdad'. Ahí dije 'que sepas, me da igual que hayan sido seis segundos, como sea esto verdad esto se ha acabado'", ha revelado.

Todos habéis visto que no solamente me mentía a mí, ha mentido a todo el mundo. Había muchas dudas sobre si yo miraba a otro lado. España pudo ver que no era el caso", ha dicho la marquesa.

En esta línea, Tamara ha señalado que está todavía en shock: "Ha sido todo muy reciente, estoy en estado de shock pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora, porque al final si estas noticias hubieran salido estando casada o peor, con familia y tal...".

"Yo la verdad si no llego a tener esos vídeos... decidí apostar por mi exnovio y lo llevé hasta que realmente vi que era verdad. El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo", ha explicado.

La marquesa ha asegurado que entiende que es "difícil de creer" que fuera ajena a las infidelidades: "Él se dedicaba a la noche pero yo siempre he creído que una relación tiene que darte libertad, si a él le gustaba hacer estas cosas no tenía problema. Nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza".

"Mi familia y mis amigos, cada uno tenía sus opiniones, pero es que no puedes acusar... Yo estaba enamorada", ha dicho, al tiempo que ha contestado que ve "imposible" volver con Onieva.