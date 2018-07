El sorprendente descubrimiento culinario de Dabiz Muñoz: "Primer semen que pruebo y me ha encantado"

El cocinero Dabiz Muñoz está de viaje en Tokio para probar ingredientes japoneses que le aporten nuevas ideas y le inspiren a hacer creaciones culinarias para su restaurante. En el 'Sushino Masa', un restaurante japonés el cocinero ha probado nuevos sabores, entre ellos, el semen de pulpo a la brasa.

El chef ha publicado una foto en su perfil de Instagram del exótico plato. No es fácil adivinar de qué ingrediente se trata sin leer la descripción de Dabiz, y muchos quizá hubiesen preferido no probarlo. Sin embargo, él ha afirmado que el plato de semen le "ha encantado" y que "no será el último que pruebe".