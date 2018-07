Soraya zanja las críticas sobre su extrema delgadez publicando una foto desnuda en redes

Con la llegada del calor y la temporada de piscinas, la cantante Soraya Arnelas quiso compartir con sus seguidores de Instagram una fotografía en bikini. Una imagen que, para muchos, dejaba a la luz la delgadez extrema de la artista.

"Te veo muy delgada, cuídate", "algo más de peso te iría bien, se te ve súper delgada", "hasta se te ven las costillas"... Son algunos de los muchos comentarios que la foto provocó de inmediato.

Los fans, preocupados por la delgadez de Soraya Arnelas | Instagram

Un aluvión de comentarios incesante que Soraya ha querido zanjar de forma tajante. ¿La manera? Publicar una foto desnuda frente al espejo en su cuenta de Facebook. Una imagen que, pese a ser eliminada después, iba acompañada de unas palabras de Soraya justificándose.

"He tenido que leer cosas bastante fuertes y no es cuestión de asustar a mis padres, que viven lejos de mí y a veces tienen que leer cosas y ver noticias que no son ciertas, ya sabéis cómo son las mamás y los papás. No me parece lógico que la prensa ande tonteando con un tema tan serio como es la anorexia, que no es mi caso absolutamente, como podéis ver en la siguiente foto. Me parece un tema muy delicado como para andar hablando de eso".