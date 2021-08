El reconocido streamer Ibai Llanos ha vuelto a convertirse en tendencia en Twitter -sí, una vez más-. Pero lo curioso es que, en contra de lo esperado este miércoles, no lo ha sido únicamente por la entrevista que ha realizado a Leo Messi poco después de que este oficializara su fichaje por el PSG. Más bien, sí lo ha sido por eso, pues Ibai ha conseguido un hito muy deseado por los medios deportivos: ser el primero en conseguir las declaraciones del futbolista argentino tras fichar por el club francés.

Un hecho que ha levantado algunas ampollas, precisamente, en este sector periodístico. Pero Ibai, lejos de avivar la polémica -algo que parece evitar siempre- sobre si su entrevista a Messi tiene algún tipo de relación con el periodismo deportivo, ha optado por mostrar su gratitud por la oportunidad y dejar claro su papel en todo este asunto: "Ni soy periodista ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos".

En este punto, ha añadido: "Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento". Sus palabras, expresadas a través de un mensaje publicado en Twitter, han recibido una gran acogida, y no solo por parte de usuarios y otros streamers que han alabado las grandes dotes para la comunicación que Ibai ha demostrado en esta y otras tantas entrevistas. También incluso entre muchos periodistas que han celebrado la oportunidad que ha tenido el streamer de conseguir ese ansiado encuentro con Messi.

Entre ellos, Iñaki López, expresentador de laSexta Noche y nuevo presentador de Más Vale Tarde a partir de septiembre. "Nadie en su sano juicio dejaría escapar una oportunidad así. Seas periodista o tornero-fresador. A por ello", ha contestado López. También Josep Pedrerol, que con un mensaje más corto ha felicitado a Ibai por lo conseguido: "Bravo por Ibai. Toca adaptarse a los nuevos tiempos". En cuanto al streamer, ha deseado que su conversación con Messi haya gustado y ha recordado: "Mañana tenéis el vídeo en YouTube en máxima calidad".

El nombre de Ibai y su relación con Messi lleva varios días dando mucho de qué hablar, sobre todo desde que apareció en la cena de despedida de la estrella argentina en Barcelona antes de partir para la ciudad francesa, para sorpresa de las redes sociales y para él mismo -fue el Kun el que le llevó sin avisar; invitado por Messi, eso sí-. De esa reunión tan especial Ibai compartió cómo vivió aquella experiencia, siempre con el humor que le caracteriza. Viendo que ha sido el primero en entrevistar al futbolista, no es de extrañar que en esa misma cena hicieran buenas migas.