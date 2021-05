¿A qué huele el cantante Leiva? Es la pregunta que se hicieron muchos espectadores de 'La Resistencia' tras la conversación que mantuvieron el cantante y David Broncano durante su última visita al programa.

El artista acababa de llegar al plató cuando el presentador elogió su fragancia: "Vienes muy bien perfumado, me gusta bastante", afirmó. Tanto le gustó el aroma a Broncano que pidió a Leiva olerle más "de cerca".

El músico, por su parte, relató que había comprado el perfume en cuestión en México. "Iba en bicicleta y vi una perfumería, que no me meto jamás, y había una chica japonesa muy maja", explicó. "Le pregunté cuál era el que más molaba y me dio uno", añadía. Según Leiva, su colonia "se llama santa". "Se llama santa 23 o 33 o algo así", apostillaba.

Así, el perfume que utiliza el cantante podría ser Santal 33, una colonia de la marca Le Labo, que la describe en su página web aludiendo "a los viejos anuncios de Marlboro". "Un hombre y su caballo, frente al fuego en una gran llanura bajo altos cielos azules al atardecer", recoge la descripción de la fragancia.

Según esta descripción, este perfume contiene cardamomo, iris, violeta, ámbar, sándalo australiano y madera de cedro, creando una fragancia que la marca define como una "aleación de madera humeante" con "notas especiadas, de cuero y almizcladas" con una "firma unisex y adictiva".

Pero, ¿cuánto cuesta? Según la página web de Le Labo, el frasco de 50 mililitros cuesta 158 euros. El de 100 ml vale 237 y la botella de medio litro, 845 euros. El frasquito de 15 ml cuesta 71 euros y la muestra, de 1,5 mililitros, está disponible por 5 euros.