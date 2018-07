Cristina Pedroche ha protagonizado un aplaudido discurso feminista durante la presentación de las Campanadas 2017 junto a Alberto Chicote. La zapeadora ha comenzado destacando que el 2017 le ha enseñado "muchísimas cosas", y que deseaba pedir al próximo año "algo muy necesario como salud, trabajo y amor para todo el mundo".

Además, Pedroche ha añadido que también quería pedir "algo no tan típico en las Campanadas": "Ojalá el 2018 fuera el año de la tolerancia de cero contra la violencia de género, el año del fin de las violaciones y del acoso verbal o sexual. Que en el año 2018 quede por fin claro que 'no es no' y que nos queremos vivas".

La zapeadora también ha pedido "de corazón que en 2018 se acabe el juicio sobre el cuerpo" de las mujeres, porque "no sólo duelen los golpes". Por ello, la presentadora ha finalizado con una motivadoras palabras a las mujeres: "Valemos muchísimo y nos merecemos todo el respeto".

Por su parte, el chef Alberto Chicote ha querido sumarse a la reivindicación feminista de su compañera deseando que "en el 2018 consigamos una sociedad mucho más cívica y respetuosa".