El nombre de Naim Darrechi vuelve a situarse en el centro de la polémica. El tiktoker que hace unos meses aseguró que le decía a las chicas que era estéril para mantener relaciones sexuales sin preservativo se ha convertido de nuevo en el autor de una frase tan indignante como homófoba. En concreto, en esta ocasión ha afirmado que "tendría que haber un baño para homosexuales" exclusivamente. Sí, tal y como lo lees.

Por si fuera poco, y ante la risa cómplice del compañero con el que se encontraba haciendo un directo en la red social TikTok, Darrechi argumentó de esta manera su pensamiento: "(Debería haber un baño exclusivo para homosexuales) porque si separan a mujeres de los hombres, y entre ellos puede haber atracción, si un hombre se puede sentir atraído por un hombre no puede ir a la misma ducha... él tiene ventaja".

Unas palabras que se han traducido en una auténtica cascada de críticas y reproches contra el tiktoker. Porque esta no ha sido la única barbaridad que ha soltado en los últimos días, dado que recientemente también anunció que se ha cambiado de género para "tener más derechos que los hombres". Una vez más, vuelves a leer correctamente estas palabras, ya no homófobas, sino machistas. Esta vez, partió de una crítica al Gobierno.

"El Gobierno es una risa y ha cometido un error muy grande, y van a tener que cambiar leyes. A todos los hombres les doy una idea que se me ha ocurrido y que de hecho ya he conseguido. No quería decir nada hasta lograrlo, pero legalmente ya soy una mujer en España", ha relatado durante su intervención, esta vez en la red social Instagram, donde ha explicado cómo lo ha hecho.

"Soy mujer legalmente porque en España, los podemitas, los de izquierdas, son tan lameculos y tan incoherentes que te dejan cambiar de sexo cada seis meses, y solo tienes que rellenar un formulario", ha señalado Darrechi, que ha afirmado que con este mecanismo "no pasas por terapia porque tú te sientes del género que eres". Pero ¿por qué lo ha hecho? He aquí su argumento: "Tenemos una ley que desventaja al hombre en la legislación, pero podemos elegir si ser hombre o mujer. Y quiero ser mujer porque tienen más derechos".