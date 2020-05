Asunción Novillo, la madre del colaborador de televisión Víctor Sandoval, ha fallecido a los 92 años tras superar el coronavirus. Ha sido el propio Sandoval el que ha dado la noticia en su perfil de Instagram, en el que el colaborador ha expresado "el dolor" que siente por el fallecimiento de su madre.

Novillo había ganado la batalla al COVID-19 en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y había sido trasladada al Hospital San Rafael, donde se encontraba ingresada en cuidados paliativos. Sin embargo, la mujer no ha podido con las secuelas que la enfermedad había dejado en su cerebro y pulmones y ha fallecido a los 92 años.

Se trata de un momento muy duro para Sandoval, ya que el fallecimiento de su madre llega solo dos meses después del de su padre, Raimundo, quien murió el pasado 25 de febrero.

"Solo has estado dos meses sin papá, ya estáis juntitos. Mamá me dejas roto, el dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar. Siempre me decías que estaba enmadrado y que razón tenias ...has tenido que morir para que descubra el dolor del alma. Descansa en paz mamá, volveremos a vernos. Te quiero", ha sido el mensaje de despedida de Sandoval junto a una fotografía en la que sale dando un beso a su madre.